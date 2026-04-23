木原官房長官はきょう（23日）、アジア系投資ファンドによる工作機械メーカー「牧野フライス製作所」の買収計画に対し、「中止勧告を行ったことは事実だ」と明らかにしました。アジア系投資ファンドのMBKパートナーズは、工作機械大手の牧野フライス製作所に対してTOB＝株式公開買い付けを予定していましたが、木原官房長官は23日、午前の記者会見で、22日付で中止勧告を行ったと明らかにしました。木原稔 官房長官「外為法に