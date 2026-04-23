高級腕時計を持ち主から預かり、使いたい人に貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、国際手配されていた元社員の男が警視庁に逮捕されました。男は、去年12月に逮捕された元代表の男と同時期に国外に出ていて国際手配されていました。【写真を見る】「トケマッチ」運営会社元社員で国際手配されていた男（40）逮捕高級腕時計シェアリングサービスで預かった腕時計時価総額1800万円以上詐取か警視庁詐欺の