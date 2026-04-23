◇ナ・リーグロッキーズ8―3パドレス（2026年4月22日デンバー）ロッキーズ・菅野智之投手（36）が22日（日本時間23日）、本拠地デンバーで行われたパドレス戦に先発。今季最多の101球を投げて5回2/3を5安打1失点、4奪三振と好投し、今季2勝目を挙げた。17日のドジャース戦から中4日の登板。相手の先発は、24年にドジャースで大谷とチームメートで、レッドソックスとフィリーズに在籍した昨季は10勝を挙げた右腕ビューラ