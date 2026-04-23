関東から近畿の太平洋側で雨脚強まる所も気温も大幅ダウンきょうは本州南岸を進む前線を伴った低気圧の影響で、西日本から東日本にかけて雨が降るでしょう。沿岸では風も強まる見込みです。【画像で見る】きょう（23日）正午〜あす（24日）正午までの降水と雲の予想関東など東日本は昼過ぎから雨の範囲が広がり、夕方以降は各地で本降りとなりそうです。また、近畿と東海は夕方以降、関東の沿岸は夜に雨脚の強まる所がありそうで