お笑いタレントの椿鬼奴（54）が22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。祖父や父親の職業が明かされた。同番組に「実家金持ち芸人」として出演した鬼奴は、「渋谷育ちで祖父は弁護士、父はエリート商社マンの“生粋のお嬢様”」と紹介された。自身が育った実家について、鬼奴は「代官山の3LDKマンション」といい、当時まだ珍しかった冷暖房は全館空調だったそう。その暮らしぶりに「