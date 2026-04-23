ソフトバンクのモイネロ投手（30）が23日、筑後市内のファーム施設で来日後初のブルペンでの投球練習を行った。「自分の体がどのくらい動くのか、良くなっていくのか悪くなっていくのか、その辺を気にしながら投げました」球数は決めずに感覚が良くなるまで、チェンジアップと直球を計45球程投げた。「投げていくにつれて、20から25球目くらいから良くなってきたかなという感じがありました」とブルペンでの手応えを感じてい