俳優の荒牧慶彦が23日、「左足首の内側・外側靭帯断裂」の診断を受け、出演していたミュージカル『フラガリアメモリーズ』〜でぃあ・まい・ふれんず！〜は、24日からの8公演について声にて出演することを発表した。【写真】顔そっくり！舞台『鬼太郎』鬼太郎姿の荒牧慶彦荒牧は17日の夜の公演中に負傷しており今回、現在の状況を報告。公式Ｘでは「4月17日の夜公演中に負傷いたしました荒牧慶彦の状況、および今後の出演につい