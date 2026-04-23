「戦後の日本は去勢されている。撤回しなければならない」。19日、アメリカのIT企業パランティアがXにそう投稿した。3000万人以上が目にして、日本のSNSが燃えた。だが炎上の陰で、見落とされている事実がある。この会社はすでに日本に入り込んでいる……あなたの保険料を決めるシステムとして。 このアメリカのIT企業の投稿が炎上したのは、パランティアがとんでもなく「ヤバイ」会社というのがITに詳しい人々の間では常識にな