バレーボール女子日本代表の石川真佑（25＝ノバラ）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）の出演を体調不良のため見送った。この日番組には関菜々巳（26＝ブストアルシツィオ）とともに出演予定だった。MCの「ハライチ」澤部佑は「今日はアレですよね…石川真佑さんもご出演していていただく予定だったんですけど、今ちょっと体調が優れないということで」と説明。「もし完全に戻ったらこの後、登場してもらう