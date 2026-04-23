「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が23日までにXを更新。高市首相の行動日程にツッコミを入れた。一般アカウントが新聞に掲載されている首相動静について言及。18日（土）、19日（日）の両日で、「午前中は公邸で過ごす。午後も公邸で過ごす」となっていた。ひろゆき氏は一般アカウントの指摘投稿を引用した上で「リモート勤務かな？」とツッコミを入れた。ひろゆき氏の投稿に対し「何つっこんで