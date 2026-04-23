2026年4月25日（土）から5月17日（日）に、横須賀市うみかぜ公園（神奈川県横須賀市）でフェスイベント『EARLY SUMMER FESTA（アーリーサマーフェスタ）2026-Music and Beer-』が開催される。『EARLY SUMMER FESTA 2026 -Music and Beer-』は、風が吹き抜ける横須賀の海辺で、音楽を聴き、ビールを飲み、大切な人や家族、そして愛犬と過ごす「人生の豊かな時間」を味わえるフェスを創りたいという想いから誕生した。プロデューサー