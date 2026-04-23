石川県小松市の山あいにある景勝地、「十二ヶ滝」で、今年も端午の節句を前に、鯉のぼりが掲げられ、訪れる人たちの目を楽しませています。川の流れが12の筋に分かれて流れ落ちる、景勝地の十二ヶ滝では、30匹余りの鯉のぼりが里山の風にたなびいています。小松市西尾地区の住民有志が、訪れる人たちに、この時期ならではの憩いの場を提供するため、30年以上前から取り組んでいます。滝の上で泳ぐ鯉のぼりは、里山の風景と相まって