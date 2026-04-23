小松空港で2025年度、国際線を利用した人が、過去最多の24万7000人余りとなったことが、石川県のまとめで分かりました。小松空港の国際線は、2025年3月に香港便が復活したことにより、新型コロナが流行する前の2019年度以来、6年ぶりに4つの路線が復活しました。円安背景、利用者が前年度上回るこのうち、週9便体制で運航する台北便は、前の年度から2.6％増え、15万1000人余りと過去最多となり、国際線全体の6割以上を占めています