仮想通貨関連の起業家で著名投資家のジャスティン・サン氏が、ドナルド・トランプ大統領や息子らと共同で創業した仮想通貨企業の「ワールド・リバティ・ファイナンシャル(World Liberty Financial：WLFI)」を提訴しました。同社が仮想通貨の取引において虚偽の説明を行い、サン氏所有の通貨を凍結すると脅迫したと主張しています。gov.uscourts.cand.468319.1.0.pdf(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.usco