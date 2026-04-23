◆米大リーグロッキーズ８―３パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・パドレス戦で先発し、６回途中で１０１球を投げ、５安打１失点、４奪三振の好投を見せて、２勝目（１敗）をつかんだ。防御率は３・４２となった。初回には、先頭のロレアノに９球粘られて四球を与えると、１死二塁でメリルに中前適時打を浴びて先取点を献上