◆米大リーグジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、投げては６回５安打無失点で防御率は０・３８に良化。だが、打撃では４打数無安打に終わり、昨年８月２４日の敵地・パドレス戦から続いていた連続試合出塁記録が途切れ、球団史上単独２位となる「５