◆ファーム・リーグ巨人―西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２３日、ファームリーグ・西武戦のスタメンを発表した。先発は山田龍聖投手。３日の同・ソフトバンク戦（ジャイアンツタウンスタジアム）、１６日の同・ハヤテ戦（静岡）でともに無失点の好投を見せ、現在１１イニング連続無失点中。山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。打線は丸佳浩外野手が「１番・ＤＨ」、浅野翔吾外野手が「２番・右翼」で