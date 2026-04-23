きっかけは山形大教授の素朴な疑問山形県鶴岡市特産の「だだちゃ豆」のおいしさを決める遺伝子を、山形大農学部の星野友紀教授（４９）（作物育種学）らの研究チームが発見した。うま味成分の「遊離アミノ酸」を増やす遺伝子で、おいしさのメカニズム解明は世界初という。星野教授は「さらにおいしいだだちゃ豆を作れるかもしれない」と今後の研究に期待を膨らませている。（五嶋健）だだちゃ豆は、江戸時代から同市内で栽培さ