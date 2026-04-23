『相席食堂』で、千鳥・ノブがプライベートでサーフィンを楽しんだ際の写真が公開され、その衝撃的な姿に大悟が大笑いする一幕があった。【映像】ノブの衝撃的なサーファー姿4月21日放送の『相席食堂』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が、サーファーの聖地として知られる千葉県一宮町で「キムタクの足跡」を追う相席旅に出た。サーフィンのインストラクターに「一宮海岸のほうでサーフィンをしているのを見た」と目撃情報