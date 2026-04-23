高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を巡る事件で、顧客の腕時計をだまし取ったとして、警視庁は２３日、運営会社「ネオリバース」（大阪市）の元社員で、国際手配していた住所、職業不詳の永田大輔容疑者（４０）を詐欺容疑で逮捕した。２２日に潜伏先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）当局から身柄の引き渡しを受け、航空機で移送し、成田空港に到着後、逮捕した。捜査関係者によると、永田容疑者は同社元代表の福