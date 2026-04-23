お笑いタレントの太平サブローと、漫才コンビ「ハイヒール」のモモコが２３日、大阪市内で「みるく饅頭月化粧」の新ＣＭ発表会見に出席した。モモコは差し入れによく「月化粧」を選ぶそうで「今１．５秒に１個売れているそうなんです。これが１秒に１個売れるように頑張りたいと思うので、皆様ぜひ協力してください」と呼びかけた。また、先日結婚した長男の結婚式の最後にプチギフトとして月化粧を用意したことも告白。「中