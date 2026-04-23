◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャースは大谷翔平選手が好投も、ジャイアンツに完封負けとなりました。大谷選手は「1番投手兼指名打者」で先発出場。前回登板から中6日での登板でした。初回、2本の安打で2死1・2塁のピンチを招きますが、ケーシー・シュミット選手をスイーパーで空振り三振。初回は3つのアウトを全て三振で奪います。その後、3イニング連続3者凡退。5回は1死から初回以来の安