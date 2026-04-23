バイエルンに所属するドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが22日に公式インスタグラム（＠sergegnabry）を更新。FIFAワールドカップ2026の欠場を明言した。ニャブリは現地時間18日に行われたトレーニングで負傷し、右太ももの内転筋断裂と診断。状態が心配されていたが、開幕まで2カ月を切ったFIFAワールドカップ2026は欠場することとなった。ニャブリはインスタグラムにて次のように綴っている。「ここ数日間はなかなか気持ちの整