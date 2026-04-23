広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が２３日午前、大規模な改修工事を終えて１年２か月ぶりにリニューアルオープンした。展示品を約３００点増やして約２１００点とし、戦艦「大和」の図面などデジタル展示も充実させた。２００５年の開館以降、大規模改修は初めて。増加する外国人観光客向けに、スマートフォンによる展示の解説は２０以上の言語に対応させた。目玉展示として人気を博していた大和の１０分の