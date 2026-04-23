女優の前田敦子が２３日、都内で動物との暮らしを発信して価値の普及に貢献した人物を表彰する「ベストバディアワード２０２６」授賞式に出席した。幼い頃からペットに囲まれて生活し、現在も猫を飼っている前田は第１回の受賞者に選ばれ、「１回目というのは、なかなかないと思うので、うれしいです」と笑顔。現在は猫を飼っており、小学生の息子にも好影響で「ペットと生活しているおかげで優しい子に育ってくれています。ペ