◇スペイン１部第３３節Ｒソシエダード０―１ヘタフェ（２２日・レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は、約３か月ぶりの先発出場となったホームのヘタフェ戦でフル出場し、試合のマンオブザマッチに選出された。しかし相手の決勝ゴールにつながるクロスを許したシーンもあり、チームを勝利に導くことはできなかった。左ハムストリングスの負傷から今月１１日のアラベス戦で復帰して途中出場し、１８日