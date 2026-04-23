アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領の特使が、イラン代表の代替としてイタリア代表のFIFAワールドカップ2026出場を要請したようだ。22日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共催され、過去最多の48カ国が集うFIFAワールドカップ2026。4大会連続7度目の本大会出場を決めたイラン代表だが、アメリカとイスラエルによる大規模軍事作戦に端を発して中東情勢がかつてないほど緊