タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、スタイル際立つ水着姿を公開し話題になっている。【映像】希空の美ボディ際立つ水着姿（複数カット）これまでInstagramで、ミニモニ時代の辻を再現したメイクや潮干狩りを楽しむ様子、花火大会での浴衣姿など、さまざまな一面を披露してきた希空。2026年4月16日の投稿では、石垣島を訪れていることを報告し、リスザルと触れ合うシーンや花柄の水着姿も公開して