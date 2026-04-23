「くみっきー」ことモデルの舟山久美子（34）が23日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を発表した。舟山は「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」と喜びの報告をした。すでに安定期に入っているという。舟山は19年9月、12歳上の一般男性と結婚し、21年9月に第1子出産を発表。24年10月に第2子出産を発表していた。全文は次の通り。いつも応援してくださるみなさまへ私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告