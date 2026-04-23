労働基準監督官は、企業の労働環境を確認し、法令に基づいて是正や指導を行う国家公務員です。名前は聞いたことがあっても、具体的にどのような仕事をしていて、どのくらいの年収が見込まれるのかまでは知らない人もいるかもしれません。 本記事では、労働基準監督官の仕事内容や年収、キャリアパスについて解説します。 労働基準監督官とは 労働基準監督官とは、働く人が安心して仕事を続けられるように、企業の