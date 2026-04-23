令和6年から、相続登記が義務付けられました。これにより、相続登記をしないまま長期間放置していると、罰則として過料の対象になる可能性があります。過料の対象にならないためにも、相続登記義務化の内容や経過措置などについて知っておきましょう。 今回は、相続登記の義務化や経過措置、土地を相続したときの注意点などについてご紹介します。 相続登記義務化の対象になる相続 相続登記の対象となるのは、相