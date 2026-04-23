メ～テレ（名古屋テレビ） 9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会に向けて、選手の宿泊拠点として設営が進む「コンテナハウス」が公開されました。 愛知県内を中心に行われるアジア・アジアパラ競技大会では、選手の宿泊拠点の1つとして約2000人が利用できるコンテナハウスを設営しています。 23日は、名古屋市港区のガーデンふ頭で内部が公開されました。 障害がある人も使いやすいように手すりやス