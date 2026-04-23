メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもの学力を把握する目的の「全国学力テスト」が行われ、愛知県では約13万人が参加します。 「全国学力テスト」は全国の小学6年生と中学3年生を対象に毎年行われています。 愛知県では1300校余りの小中学校などで約13万人が参加しています。 愛知県内の中学校では、3年生約80人が緊張した面持ちでテストに臨んでいました。 今年度は小中学校ともに「国語」と「算数・数学」のテ