SEVENTEEN・スングァンの歌声が、暖かな春にときめきを添える。スングァンが、ドラマ『太陽の末裔』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人』などのOSTで知られる歌手GUMMYと共に歌った春のシーズンソング『春のような君』（原題）を4月24日にリリースする。【注目】スングァン、俳優デビューへ！「ドラマ出演を調整中」この楽曲は、季節が移り変わる瞬間の繊細な空気のように、恋のときめきと切なさが共存する感情を繊細に描いた一曲だ