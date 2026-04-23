日本では治療食の概念があいまいで、病院によっては200〜300にも及ぶ食種を用意している。患者一人ひとりに対応したきめ細かい病院食を提供するものの、それが業務の複雑化を招き、他病院との情報連携の難しさや病院給食にかかる収支の圧迫と病院経営の悪化などを引き起こす要因にもなっている。そのような中、治療食の基準を統一し、病院食の合理化を図る動きが出てきている。日本病態栄養学会、日本栄養治療学会、日本臨床栄養学