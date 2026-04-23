【figma トロロ】 受注期間：4月23日～6月10日 2027年2月 発売予定 価格：13,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma トロロ」を2027年2月に発売する。受注期間は6月10日まで。価格は13,800円。 本製品は、ゲーム「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より、星空が友だちの物静かな人形「トロロ」を、同社のア