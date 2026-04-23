【D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］】 9月 発売予定 4月23日 予約受付開始 価格：3,520円 コトブキヤは、プラモデル「D-スタイル コマンドウルフ アーバイン仕様 ［Clear Parts Append］」を9月に発売する。価格は3,520円。4月23日から予約受付を開始した。 本製品はTVアニメ「ゾイド -ZOIDS-」に登場する「ア}