“奇跡の69歳”として、YouTubeやテレビ番組で大ブレイク中の美容ジャーナリスト・天野佳代子さんが「60歳の『キレイの壁』をのりこえる」（主婦の友社）を刊行しました。【写真】「コンシーラーを使いこなす人は老けない」天野佳代子さんのビフォーアフター前作「10年前より可愛くなる大人美容の正解」も8刷のヒット、YouTubeチャンネル「天野佳代子の大人美容 【歳をとるのは怖くない】」の登録者も18万人を超え、ますます注目