太平サブロー（70）、ハイヒールモモコ（62）は23日、大阪市内で「みるく饅頭月化粧」の新CM発表会に登場。初出演のモモコは「2人で死ぬまでCMをやりたい」と語った。10年に発売となった「みるく饅頭月化粧」。13年のCMスタート時からサブローが続けて出演している。出演のキッカケはサブローがたむらけんじとゴルフしていた時のこと。後ろの組でプレーしていたのが同社・青木啓一会長（当時社長）だった。その時に名刺交