◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打無失点、7奪三振と完璧な投球を披露したが、打者としては第4打席まで凡退が続き、連続試合出塁記録に黄色信号が灯った。3点を先制された直後の8回の第4打席、相手2番手・キリアンに対し1ボール1ストライクからの3