米連邦議会議事堂前＝ワシントン（共同）【ワシントン共同】米国のノ国防次官補は22日「国防総省にとって日本における軍事的プレゼンスと態勢強化が最優先事項だ」と述べ、中国抑止を念頭に在日米軍の強化を進める考えを示した。日本に防衛負担増を引き続き求めていく考えも示した。下院軍事委員会に提出した書面証言で表明した。ノ氏は、中国が急速に軍備拡大を続ける中、インド太平洋地域の平和を維持するには揺るぎない軍事