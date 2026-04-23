舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第18回は「振り返ればママがいる」です。（構成：大内弓子撮影：小林ばく）【写真】今月のひとことは…* * * * * * *ビーフストロガノフに釘付けこれまでいろんな人にお世話になってきました。お芝居で