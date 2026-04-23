内閣府が2025年に公表した「令和7年版 高齢社会白書」によると、今後、男女とも平均寿命は延びて、令和52年には、男性85.89年、女性91.94年となると見込まれているそうです。「人生100年時代」と言われますが、未来への不安を感じているという方も少なくないのではないでしょうか。そこで今回は、82歳にして現役内科医の菅沼安嬉子先生の著書『80歳、これからが人生本番 現役内科医の一生輝く生き方のコツ』から一部を抜粋し、菅沼