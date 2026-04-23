マルチタレントの阿波みなみさんは4月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタイルが異なる2枚の比較写真を公開しました。【写真】阿波みなみ、スタイルが異なる比較画像を公開「女の子はみんなかわいい」阿波さんは「『痩せたら可愛い』は嘘なのよ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、ゆるやかなシルエットのTシャツワンピース姿で、フェイスラインがややふっくらとしたやわらかな印象です。ダブルピースを決め、少しぎこちな