超希少車「240ZG」に渾身のフルレストアを実施ヴィンテージ宮田自動車は、2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」に、フルレストア車の日産「フェアレディZ 240ZG」を出展しました。50年以上前の個体とは思えないほどの美しい仕上がりに加え、驚きの価格提示にも注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが2000万円超えの