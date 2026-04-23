◆相手先発・マーリーは7回まで無失点ドジャースの大谷翔平選手（31）が22日（日本時間23日）、敵地オラクル・パークでのジャイアンツ戦に「1番・投手兼指名打者」でスタメン出場。6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが今季3勝目の権利は得られなかった。投打の二刀流出場は今季3度目。マウンドでは初回、二死一、二塁のピンチを招くも、アウトはすべて三振で奪い無失点スタートを切った。2回は先頭の6番・李政厚を100マ