敵地ジャイアンツ戦【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に臨んだ。先発した大谷翔平投手が6回無失点の力投を見せるも、打線の援護なく降板した。その直後、ジャック・ドレイヤー投手が先制点を献上。劣勢に立たされた。大谷は初回に2人の走者を背負ったが、ピンチを凌いで11者連続アウトに仕留めた。5回と6回にはピンチを招くも、