シナモロールを主人公とした初の各都市を巡るミュージカル公演『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』が、8月15日（土）の東京のパルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演される。【写真】幻想的でステキ！『シナモロールワンダートリップ 〜消えた魔法の秘密〜』舞台のイメージ■不思議な魔法の力を表現本作は、「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世