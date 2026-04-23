「黒い真珠」で知られる三次市特産の高級ブドウ、ピオーネの房づくりが続いています。 房づくりは大粒でおいしいブドウに生長させるため、枝先に５００個ほど咲いた小さな花を先端の３センチほどで摘み取り、約１００個だけを残していく作業です。 房づくりは終盤に差し掛かり、ブドウの房を種をなくすための液に漬ける処理が始まっているということです。 ピオーネ生産者 片山光彦さん（２４）「それぞれの房に