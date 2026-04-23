ゴールデンウィークを前に、下関市のオーヴィジョン海峡ゆめタワーで展望室のガラス清掃が行われました。海峡ゆめタワーの展望室は地上143メートルの高さにありおととい行われた清掃は、ゴンドラを使って作業員2人が手作業で進めました。この時期、ガラスには黄砂による汚れがこびりついていて水で汚れをいったん浮かび上がらせたあと、タオルで乾拭きするなど、念入りに行っているということ